Volley, Canovi Coperture pronta per i play off: domenica la prima contro Aprilia

Archiviata la Regular Season con un ottimo secondo posto, la Canovi Coperture Sassuolo si prepara a vivere i Play Off promozione con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A2. Primo ostacolo lungo il cammino delle neroverdi sarà Gio’ Volley Aprilia, terza del girone D. Per il secondo anno consecutivo ai play off, le laziali hanno concluso il campionato al terzo posto con 56 punti, frutto di venti vittorie e sei sconfitte.

Sotto la guida di Tonino Federici, Aprilia è un buon mix di atlete esperte e giovani promesse: al fianco di nomi come Martina Caponi e Angelita Centi, che negli anni hanno più volte vestito le maglie di importanti squadre di Serie A e B, schiera tante atlete giovani e giovanissime ma che hanno già saputo distinguersi.

Per la Canovi Coperture sarà quindi una sfida importante, ma Crisanti e compagne potranno contare sul fattore campo e sull’incantesimo che le ha viste sempre vincitrici tra le mura amiche: dopo gara 1 in casa, la compagine sassolese andrà ad Aprilia mercoledì 16 e, in caso di pareggio, potrà giocarsi la bella alla Consolata (sabato 19 alle 18.00).

In attesa di scendere in campo, arriva poi un’importante novità per quanto riguarda i partner della Canovi Coperture: in questo finale di stagione, con Crisanti e compagne scenderà in campo una storica realtà del Distretto Ceramico. Si tratta del gruppo TecnoFerrari, azienda metalmeccanica fondata nel 1966 da Giancarlo Ferrari. Nata come azienda specializzata nella produzione di stampi per ceramica, nel corso degli anni TecnoFerrari ha saputo evolversi per rispondere alle nuove esigenze del settore ed è oggi punto di riferimento nel settore dell’automazione per ceramiche.

Un’altra grande realtà del territorio ha deciso quindi di ha scelto di supportare la Canovi Coperture Sassuolo ed il suo progetto di riportare in città la pallavolo di Serie A.