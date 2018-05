Carpi, FIARC-Confesercenti: incontro Agenti di commercio su novità previdenziali, fiscali ed Enasarco

» Carpi

Una categoria importante, quella degli agenti di commercio il cui lavoro, in costante evoluzione, si misura sempre di più tra fisco, burocrazia, nuove norme e vincoli a cui sottostare. Su di un territorio quello di Carpi e dei Comuni delle Terre d’Argine altrettanto importante, per il tessile abbigliamento soprattutto ma anche per la meccanica e la tipicità dei suoi prodotti, oltre che per la conformità medesima del territorio di confine tra due province: Modena e Reggio Emilia. Aspetti su quali, FIARC Modena – la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confesercenti – farà il punto in occasione del Convegno territoriale degli agenti di commercio che si terrà a Carpi, lunedì 14 maggio con inizio alle ore 18, presso l’Hotel Carpi, via Delle Magliaie 2/4.