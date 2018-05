Controlli al trasporto merci, denunciato un autotrasportatore

» Cronaca - Reggio Emilia

Nell’ambito dei quotidiani controlli dei mezzi di trasporto ed in particolare a quelli

destinati al trasporto merci, la Polizia Stradale reggiana nella giornata di ieri

all’interno dell’area di servizio San Martino Est sull’autostrada A1, ha proceduto al

controllo di un autoarticolato, accertando la manomissione del tachigrafo digitale,

necessario per le verifiche dei tempi di guida, da parte dell’autista.

In particolare l’autista del veicolo ha applicato una calamita sull ‘apparecchiatura,

installata sull’ automezzo, che provocava la mancata registrazione dei tempi di guida

effettivi, effettuando dunque periodi di guida maggiori omettendo i prescritti riposi.

A margine del controllo, oltre al deferimento all’A. G. per la manomissione

dell’apparecchiatura, si è proceduto anche al ritiro della patente di guida, che verrà

sospesa dalla competente Prefettura, ed alla contestazione delle contravvenzioni al

codice della strada, previste per la violazione accertata, per un ammontare

complessivo di circa 2.100 €.