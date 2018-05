Formigine: firmato il Patto di Gemellaggio con la città irlandese di Kilkenny

» Formigine

È stata una seduta consiliare particolarmente sentita e apprezzata dall’intero Consiglio comunale, quella di oggi (12 maggio 2018) a Formigine per la firma del Patto di Gemellaggio con la città irlandese di Kilkenny. Ecco parte dei discorsi ufficiali:

Sindaco di Kilkenny Michael Doyle: “Il sindaco Costi firmò l’accordo di gemellaggio nella sua recente visita a Kilkenny per le festività del giorno di San Patrizio e ho molto piacere nell’essere qui nella vostra meravigliosa città per ricambiare questa firma.

Questo accordo di gemellaggio è stato realizzato grazie agli sforzi di molte persone e mi piacerebbe esprimere il mio apprezzamento a tutte le persone che hanno contribuito all’arrivo di questo giorno.

Mi piacerebbe inoltre ringraziarvi per esservi uniti a noi in quello che spero possa essere l’inizio di un benefico e positivo rapporto tra le nostre due città. Noi abbiamo molto in comune includendo un forte senso e apprezzamento per la storia e entrambe le nostre storie hanno origine dal fondamento dei nostri bellissimi castelli. Andando avanti ci impegneremo a rafforzare gli scambi sociali e culturali tra gli abitanti di Formigine e gli abitanti di Kilkenny, oltre a migliorare la cooperazione commerciale e turistica.”

Sindaco Maria Costi: “Il gemellaggio che abbiamo sottoscritto a Kilkenny e oggi firmiamo davanti al Consiglio Comunale, non vuole e non può fermarsi ad una semplice relazione istituzionale fra enti locali. Può e deve trasferirsi con effetti benefici sulla popolazione delle due città, come è avvenuto anche per Saumur, l’altra nostra città gemella che ricordo sempre con affetto e che da domani affiancherà Kilkenny sui cartelli stradali di accesso a Formigine. Tre tricolori molto simili, uno sopra l’altro. Anche il colpo d’occhio ci ricorda quindi quanto i popoli d’Europa abbiano in comune. Questa è l’Europa che ci piace, quella che unisce i popoli e i giovani. Infatti, per fare l’esempio più vicino nel tempo, L’Unione Europea finanziando il progetto SVE, permetterà a quattro giovani formiginesi di essere ospitati a Kilkenny per alcune settimane, affiancando l’amministrazione irlandese, contribuendo al servizio alla loro comunità, rafforzando i legami fra i cittadini delle due città”.

Consigliere di Kilkenny Malcolm Noonan: “Entrambe le nostre città sono alle prese con le stesse sfide; mantenere il centro città vivace, mobilità urbana sostenibile, promuovendo la cittadinanza attiva e la gestione ambientale. Questo gemellaggio ci offre l’opportunità di collaborare e fare rete sia a livello bilaterale che tra altri potenziali partner attraverso programmi europei e di imparare dai nostri errori e dalle pratiche migliori.

Il contesto è ora più significativo in quanto l’impatto della Brexit influenzerà l’economia irlandese e in particolare le esportazioni alimentari irlandesi sproporzionalmente rispetto a qualsiasi altro Stato membro dell’UE. È importante stringere questi legami con altre città e paesi dell’UE.

In definitiva questo gemellaggio riguarda il cementare un’amicizia di lunga data tra la nostra gente. Il “corteggiamento” è finito e ora siamo pronti per sposarci! Siamo così grati a tutti coloro che hanno reso possibile questo giorno; sia il nostro staff che i nostri colleghi politici a Kilkenny, il nostro Sindaco e precedenti sindaci di Kilkenny e ai dipendenti comunali e consiglieri qui a Formigine.

Grazie Sindaco Maria per farci sentire i benvenuti ogni volta che veniamo a fare visita a Formigine. Le bandiere drappeggiate sulle pareti del tuo/vostro castello evocano emozioni sincere e siamo così felici che questo giorno sia arrivato. Attendiamo con ansia una lunga e proficua collaborazione che andrà a beneficio delle comunità che rappresentiamo”.