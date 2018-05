Grande festa dello sport al Parco Ferrari con oltre 1000 ragazzi

» Modena - Scuola

Una grande festa dello sport quella che si è svolta questa mattina, sabato 12 maggio, al Parco Ferrari e che ha visto coinvolti oltre un migliaio di alunni di quinta elementare per la tradizione manifestazione di chiusura del progetto “Scuola sport”, giunto alla 24ª edizione.

La festa prosegue anche nel pomeriggio: tutti, grandi e piccoli, potranno divertirsi sperimentando una grande varietà di giochi e discipline sportive con la nona edizione di “Incontra lo sport”. L’obiettivo della giornata, promossa dal Comune di Modena, è porre l’accento sull’importanza del movimento e sui benefici prodotti dall’attività fisica ma anche far conoscere e dare risalto agli sport cosiddetti “minori”.

Dalle 9 alle 12.30 il parco è stato animato dai bambini di quinta elementare che si sono cimentati in diverse discipline sportive nella festa finale di “Scuola sport”, il progetto di educazione fisica e sportiva che coinvolte tutte le scuole primarie modenesi ed è organizzato dal Comune in collaborazione con il Coni, gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, l’Ufficio scolastico regionale, gli istituti comprensivi; con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e il contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Modena, Parmareggio e Conad. Il progetto integra l’attività motoria prevista nelle scuole primarie, affiancando agli insegnanti esperti qualificati con l’obiettivo di educare i ragazzi a una cultura sportiva, che significa benessere, socialità, rispetto delle regole. Nel corso dell’iniziativa Parmareggio ed Emiliano, il topolino intenditore di Parmigiano Reggiano, hanno offerto agli studenti l’Abc della merenda, una proposta sana e nutriente e dal profilo nutrizionale ideale.