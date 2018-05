Maggio Fioranese 2018: il programma di domenica 13 maggio

» Appuntamenti - Fiorano

Domenica le attività iniziano alle 9.00 con “EVOLUTION ROAD – 11 km tutti da scoprire!” in occasione della Giornata Nazionale dei Sentieri: 11 km di passeggiata ad anello (Spezzano – Salse – Castello – Spezzano) lungo i sentieri di collegamento alle Salse meno conosciuti. Alle ore 15.30 scopriamo Casa Corsini e il suo FabLab. In collaborazione con CAI Sassuolo. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 10 maggio a salse.nirano@fiorano.it. Il costo è di € 5 a persona. La manifestazione sarà annullata in caso di pioggia.

Dalle 8 alle 22 torna a Fiorano uno dei mercati più apprezzati per qualità e varietà, ovvero il mercato “Versilia Forte dei Marmi”. Durante tutto il fine settimana, in Piazza Ciro Menotti, saranno presenti stand di associazioni del territorio nel corso di tutto il pomeriggio.

Alle 9.30 il campo Ferrari di Fiorano ospiterà il 17° torneo “Città di Fiorano” riservato ai nati nel 2011/2012, a cura dell’Associazione Calcio Fiorano. Gli amanti delle minicar, durante questo fine settimana, avranno la possibilità di ammirare “2° Schweizermeisterschaftslauf Vls Srcca 1/5 GT – 1/5 F1”, seconda gara di campionato nazionale svizzero, ospitata dal Mini Autodromo Jody Scheckter di Spezzano.

Lo spettacolo serale di domenica 13 sarà presentato dalla scuola di danza “Dancing Time” del G.S. Libertas Fiorano, che metterà in scena “Dancing Time Anniversary Celebration”. Inizio ore 21.00.

E’ possibile usufruire di 2 stand gastronomici nelle serate di sabato e domenica: uno presso Piazza Martiri Partigiani Fioranesi e uno presso il Centro Commerciale, rispettivamente a cura del’A.V.F. e del V.I.M. Inoltre sabato sera la parrocchia organizza uno stand gastronomico al centro parrocchiale e domenica dalle 18.30 un apericena al Salone del Pellegrino, con infiorata sul piazzale del Santuario, che sarà chiuso al traffico.

Sempre presente presso il Centro Commerciale di Fiorano il “Quartiere latino”, punto di riferimento per gli amanti dei balli latino americani. I più piccoli possono divertirsi presso l’area divertimento “L’Isola che non c’era…”, in Piazza Casa del Popolo, che si riempirà per l’occasione di gonfiabili, giochi e animazione.

Durante tutto il weekend, in occasione del “Maggio delle Vedute”, saranno visitabili ben sei mostre: l’installazione di pannelli a cura dell’Associazione Artevie nelle aree verdi circostanti il BLA e il Municipio di Fiorano (visitabile durante tutto il mese di maggio), la personale di Beatrice Zagato “Così Vedendo”, presso la sala al primo piano del Palazzo Astoria a cura di Tina De Falco, la mostra fotografica “Vedere Emozioni” di Angelo e Luca Nacchio, all’interno della Saletta Civica al piano terra del Palazzo Astoria, e la mostra fotografica “Obiettivo Zero” a cura dell’associazione ACAT presso il foyer del Teatro Astoria. In via Vittorio Veneto sarà invece possibile ammirare “Vedere a colori”, monocromie fioranesi in collaborazione con il Circolo Nuraghe. Dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23 la Casa delle Arti “Vittorio Guastalla” ospiterà la collettiva degli artisti associati “Opere d’Arte Double Faces”, a cura dell’Associazione Arte e Cultura.

Domenica 13 alle 10.00, all’interno della Saletta Civica al piano terra del Palazzo Astoria, “Autori in vista”: Rossano Dallari presenta “Sotto il Camice un cuore”, con la partecipazione dell’Associazione Africa nel Cuore. Alle 18.30 al BLA performance dell’associazione Artevie con l’ inaugurazione delle installazioni Gioia, Amore, Rabbia e Malinconia e la narrazione di Annalisa Valli.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.