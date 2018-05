Friend’s Date: da venerdì a domenica in piazzale Della Rosa l’edizione 2018

» Sassuolo

Torna nel prossimo fine settimane, da venerdì 18 a domenica 20 maggio, l’appuntamento con il Friend’s Date: l’edizione 2018 del Festival organizzato dal CTG, Centro Turistico Giovanile, con il patrocinio del Comune di Sassuolo ed il sostegno di numerosi sponsor, in piazzale Della Rosa.

“L’amicizia e il dono della parola” è il tema di questa edizione: il termine parola, dal greco παραβάλλω, affidare, è l’elemento che più di ogni altra cosa distingue la specie umana dagli altri esseri viventi. Essa solo all’apparenza serve l’unico scopo di comunicare. Infatti, ci consente anche di articolare un pensiero complesso, e pertanto di “leggere” con maggior facilità la realtà intorno a noi, la quale è essa stessa complessa; di trasferire un pensiero presente nella nostra mente direttamente nella mente di un’altra persona e viceversa, senza che sia necessario nessun tipo di tecnologia; di colorire e caratterizzare la nostra vita e le diverse circostanze che intorno ad essa ruotano.

Il programma

Venerdì 18 maggio:

20.30: apertura del festival a cura del coro gospel e di canto spiritual Euphonia in Piazzale Della Rosa

21.00: Matteo Camellini ‘n ‘ Friends, con la straordinaria partecipazione della cantautrice Manè in Piazzale Della Rosa

Sabato 19 maggio:

11.00 : Star Words – L’universo in parole _ incontro gratuito per i ragazzi delle scuole a cura dell’associazione culturale Inco.Scienza – incontriamo la Scienza in Piazzale Della Rosa

14.00 : Sassuolo Express: partenza alla casa del Parco, in collaborazione con Manzoni Eventi

15.00: Disegniamo Pinocchio!, laboratorio di disegno per bambini (5-11 anni) con l’illustratore statunitense Jon Carling _ Biblioteca Leontine, Villa Giacobazzi

17.00 : Storia di un burattino, Incontro con l’illustratore Jon Carling (http://joncarling.com/) e la partecipazione del professore Roberto Pifano in Paggeria Arte

18.30: Infusi di parole – L’amico tra parola e silenzio, incontro con Anna R. G. Rivelli, scrittrice, poetessa, fondatrice della rivista “SINERESI – il diritto di essere eretici” e docente nel liceo scientifico “Galilei” di Potenza; e con Davide Pancetti, musicologo, musicista e direttore dell’orchestra Estudiantina mutinae plectri. Modera l’incontro la dott.ssa Sara Meglioli. In Sala Biasin

20.30 : Rock’n’Friends 2018 Contest musicale in Piazzale Della Rosa

The Innocent – The sound of Perseverance – The Bigs Brothers – Moest. Presenta Andrea Barbi, conduttore TRC TV

23.30 :Pole & Friends in Piazzale Della Rosa a seguire…. #SSH: Sassuolo Silent Night

Domenica 20 maggio

9:00: Buongiorno! Risveglio mattutino nel parco ducale con istruttore di Yoga Emanuele Bellini

16.00: Friends’ Play Zone, tornei di giochi di società presso la Biblioteca Comunale N.Cionini di Sassuolo

17:00: Lasciami volare a cura della Fondazione il Pesciolino Rosso.

Papà Gianpietro racconta la propria storia e quella del figlio Emanuele. L’incontro si terrà presso la palestra dell’ Oratorio Don Bosco di Sassuolo

20.00: Premiazioni del Concorso Fotografico – Throwawey e del Concorso Letterario Friends’ Date in Piazzale Della Rosa

21.00: Shahrazād, la nuova produzione della compagnia H.O.T. Minds, liberamente ispirata a Aladdin e Le mille e una notte in Piazzale Della Rosa

Durante tutto il Festival:

THROWAWAY: Parole e immagini – esposizione delle foto dei partecipanti al Concorso Fotografico – Throwaway presso Paggeria Arte

Concorso letterario Friends” Date – esposizione degli scritti dei partecipanti al Concorso Letterario.

BIRRERIA E PANINOTECA gestita dall’associazione CTG

In caso di pioggia, le attività si sposteranno nella palestra dell’Oratorio Don Bosco di Sassuolo