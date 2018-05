‘Alfabeti’, si parte

» Fiorano

Ci siamo! Le parole di Alfabeti. Parole che affiorano sono ai nastri di partenza! Da venerdì 1 a domenica 3 giugno nel centro di Fiorano Modenese, organizzate dal Comune di Fiorano e dall’associazione Forum -UTE, si terranno 21 lezioni magistrali sulle parole che, appunto, affiorano dal dibattito pubblico, dalla sensibilità comune.

Venerdì 1° giugno apertura alle ore 17.30 in piazza Ciro Menotti col sindaco Francesco Tosi che introdurrà la manifestazione. Poi, spazio alle parole. Per la prima, AMORE, abbiamo chiesto al filosofo Umberto Galimberti di dipanare la matassa di un concetto così evidente e così complesso. A seguire, si attiverà un altro spazio adiacente il BLA (Biblioteca, Ludoteca, Archivio Paolo Monelli) presso il quale saranno trattate le qualità contenute nelle Lezioni americane di Italo Calvino a partire da ESATTEZZA. Alle 21.30 conferenza-spettacolo di Federico Rampini in piazza Menotti sulle LINEE ROSSE ossia, sulle aree sensibili del mondo in relazione al quadro geopolitico costantemente in fibrillazione.

Tutti gli eventi sono gratuiti e in caso di maltempo gli appuntamenti sono confermati e si svolgeranno al coperto. Da domani sarà attivo a cura della libreria Incontri di Sassuolo uno spazio in grado di proporre i testi degli autori del Festival e un’area ristorazione curata dallo chef Roberto Macchioni de La Paggeria di Sassuolo. Una Caccia alla parola ideata da Marsilio Parolini concorrerà a rendere ancora più avvincente il tema legato alle parole.

Sabato 2 e domenica 3 giugno saranno anche attivi dei laboratori destinati a bambini e ragazzi (età 8/13 anni) e sarà anche utilizzata l’area della Basilica della Beata Vergine del Castello per 3 incontri di Alfabeti. Presso la saletta del Caffè del Teatro si svolgeranno anche due concerti, uno dedicato alle canzoni di Italo Calvino, l’altro, alla cultura musicale americana.