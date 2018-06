Anche a Sassuolo arrivano le agende “Il Mio Diario” della Polizia di Stato

» Sassuolo - Scuola

Nella giornata di oggi, personale del Commissariato di P.S. si è recato nella scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Sassuolo per consegnare ai bambini il diario della Polizia di Stato. Come noto il progetto è stato promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il sostegno del Ministero dell’Economia e Finanze e il contributo del gruppo bancario BNL Paribas.

Tra i contenuti dell’agenda, che accompagnerà per il prossimo anno tutti gli studenti delle future classi quarte delle scuole primarie della provincia, i principi fondamentali e le libertà della persona, i diritti dell’uomo e del bambino, la Costituzione Italiana, il valore dello sport, la salvaguardia ambientale, l’integrazione sociale, il bullismo e il cyberbullismo, la corretta alimentazione nonché l’educazione stradale e tanti altri temi di attualità.

Gli operatori di Polizia si sono messi a disposizione degli studenti illustrando l’attività della Polizia di Stato, stimolando grande entusiasmo nei ragazzi che hanno dimostrato grande curiosità ed interesse.