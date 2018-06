Controlli straordinari della Polizia di Stato a Modena nelle zone a più alta criticità

» Cronaca - Modena

Nella giornata di ieri, la Squadra Volante, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha effettuato controlli straordinari del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le verifiche hanno interessato la zona della stazione ferroviaria, in particolare via Monteccucoli, via Abate, strada Canaletto, via Mazzoni, via Crispi, viale Gramsci e Parco Novi Sad. Sono state identificate complessivamente 134 persone, di cui 59 straniere e controllati 37 veicoli.

Gli operatori hanno effettuato controlli, estesi agli avventori, di sei esercizi commerciali tra cui un bar, alcuni market e un salone di bellezza. All’interno di alcuni di essi sono state rintracciate persone pregiudicate.