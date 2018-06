Furto in sala giochi a Casalgrande, sparita una macchina cambia monete

» Casalgrande - Cronaca - Reggio Emilia

Ignoti ladri, dopo aver rotto la vetrata della porta d’ingresso di una sala giochi di via Statale a Casalgrande si sono introdotti nei locali asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una macchina cambia monete contente alcune migliaia di euro (in corso di quantificazione). Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Casalgrande hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.