Al “Giugno” lo Zoo di 105

» Maranello

Secondo fine settimana di appuntamenti con il “Giugno di Maranello”, la tradizionale kermesse organizzata dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con le attività cittadine. Sabato 9 e domenica 10 un programma ricco di iniziative, tra spettacoli, concerti, feste e animazioni, all’insegna della musica e delle iniziative per i piccoli. Sabato alle 21.30 c’è “Lo Zoo di 105”, la storica trasmissione radiofonica, tra le più ascoltate in Italia: uno show divertente e dissacrante in diretta da Piazza Libertà, con Paolo Noise, Wender e Pippo Palmieri.

Domenica sarà la volta del Raduno delle 500, a cura di Modena in Cinquecento con esposizione delle vetture d’epoca durante la giornata; in serata musica dal vivo con Nastasia e Riccardo Duo e a seguire i Supermarkett in concerto. Sempre domenica alle 20.10 all’Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio di Canada di Formula 1. Sabato e domenica in piazza mercatini, street food e gonfiabili per bambini.