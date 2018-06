» Cinema - Maranello

Prosegue a Maranello il Cinemabico, la rassegna di cinema all’aperto proposta dal Comune nella Piazzetta Nelson Mandela, all’esterno della Biblioteca Mabic. Lunedì 11 giugno alle 21.30 la rassegna “Junior” propone la proiezione gratuita di “Big Hero 6”, film della Disney vincitore del premio Oscar nel 2015 come miglior film d’animazione. In caso di maltempo sarà annullata. Per informazioni: Biblioteca Mabic: tel 0536/240028.