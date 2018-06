‘Emilia 4’, lunedì presentazione al Museo Ferrari

» Maranello

Lunedì 11 giugno alle ore 11 presso il Museo Ferrari di Maranello sarà presentato “Emilia 4”, l’innovativo veicolo ad energia solare sviluppato dal team emiliano Onda Solare pensato per le competizioni del settore. Dopo aver raggiunto diverse vittorie e molti podi nelle competizioni degli anni passati, con questo “cruiser” a quattro posti dal 14 al 22 luglio il team di Onda Solare, unica squadra europea in gara, volerà oltreoceano per partecipare all’American Solar Challeng 2018: 3.460 km, dal Nebraska all’Oregon tutti da percorrere esclusivamente grazie all’energia solare.

Onda Solare è un’associazione supportata principalmente dall’Università di Bologna, da artigiani ed aziende locali e con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari Maranello. Dal 2013 è impegnata a gareggiare nelle principali competizioni su strada dedicate ai mezzi alimentati ad energia solare. Quest’anno punta ad un progetto ambizioso, un nuovo veicolo denominato Emilia 4, pensato appositamente per partecipare ad una delle più prestigiose gare del settore, l’ASC 2018 (American Solar Challeng), alla quale parteciperanno un totale di 37 team, con progetti provenienti dal rinomato MIT o dall’Università di Berkley. L’obiettivo è quello di percorrere 3.460 km, dal Nebraska all’Oregon, attraverso strade pubbliche che per la maggior parte si snoderanno lungo la Oregon Trail Road, con un veicolo con 4 persone a bordo ed ovviamente spinto dalla sola energia solare. Dopo le versioni Emilia 1, Emilia 2 ed Emilia 3, è il momento della cruiser Emilia 4, un mezzo completamente progettato da zero e costituto per la maggior parte da componenti sviluppati e realizzati ad hoc per offrire il massimo durante lo svolgimento della competizione.