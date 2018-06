Escalation di furti in abitazione a Reggio Emilia

» Cronaca - Reggio Emilia

Durante la notte ignoti, mediante forzatura della porta finestra del soggiorno, si sono introdotti all’interno di una abitazione al civico 15 di via Maccagnano. La polizia, intervenuta su segnalazione del proprietario, accertava che erano stati asportati il portafoglio, un tablet marca “ASUS” e l’autovettura del richiedente. Nell’area cortiliva del vicino, si rinveniva il portafogli del legittimo proprietario.

Ladri in azione anche in via Ghiarda dove, dopo aver forzato la finestra di un capannone, vi si sono introdotti asportando un trattorino, un decespugliatore, una motozappa ed un tosaerba. I malviventi hanno poi guadagnato la fuga verso i campi circostanti dove, probabilmente, avevano parcheggiato un mezzo di trasporto idoneo a caricare il maltolto.

Nel pomeriggio di ieri la Polizia è intervenuta presso un caseggiato di via Selvapiana, attualmente disabitato, per altro sopralluogo di furto. In data imprecisata ignoti, forzando la porta piano terra posteriore, si erano introdotti nel complesso residenziale rovistano locali ed arredi. Da un primo controllo mancherebbe solo una consolle di gioco Xbox.