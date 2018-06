L’assessore Patrizio Bianchi ha ricevuto in Regione una delegazione dell’Accademia delle Arti e del Design di Gerusalemme

» Regione

L’assessore regionale alle Politiche europee allo sviluppo, Patrizio Bianchi, ha ricevuto una delegazione israeliana di cui hanno fatto parte il rettore dell’Accademia delle Arti e del Design di Gerusalemme, Yuval Karniel, e il responsabile dell’autorità per la ricerca e l’innovazione, Yoav Friedman.

“L’Emilia-Romagna e Israele hanno molte similitudini, hanno entrambi un grande patrimonio culturale e allo stesso tempo una grande spinta verso l’innovazione e le tecnologie che possono far crescere occupazione e sviluppo- spiega l’assessore Patrizio Bianchi-. Credo che da questi incontri possa scaturire una piattaforma di cooperazione bilaterale, a beneficio di entrambi i territori. Lo sviluppo delle imprese creative e culturali è ancora allo studio in tutto il mondo, e in questa fase lo scambio e le contaminazioni con esperienze di altri Paesi è molto importante”.

Nel corso dell’incontro è stato presentato un progetto portato avanti dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’ateneo di Modena e Reggio Emilia con l’obiettivo di far dialogare il design e l’analisi dei materiali. Un altro ambito di possibile collaborazione riguarda i progetti museali e di restauro dell’Istituto per i beni culturali dell’Emilia-Romagna.

All’incontro, che fa seguito alla missione dell’Emilia-Romagna in Israele di marzo scorso, hanno partecipato anche Sveva Ruggieri dell’area Industrie creative e culturali di Aster e Giuseppe Mincolelli, docente di Design industriale dell’Università di Ferrara.

La delegazione israeliana proseguirà le visite all’Accademia di Belle Arti e all’Università di Bologna; sarà inoltre a Research to business, il salone della ricerca industriale e delle competenze per l’innovazione che si svolge a Bologna, dove incontrerà istituzioni e aziende dell’Emilia-Romagna.