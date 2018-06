Reggio Emilia: mangiano poi fuggono con l’incasso di un negozio di alimentari

» Cronaca - Reggio Emilia

Il responsabile di un negozio di generi alimentari di viale Piave a Reggio Emilia, nel pomeriggio di ieri ha allertato la Polizia denunciando di aver subito un furto con strappo da parte di tre soggetti. Agli operatori l’esercente riferiva che si trattava di tre stranieri, due maschi ed una donna, non meglio descritti, i quali dopo aver mangiato nel locale, chiedevano al proprietario di mostrar loro delle banconote italiane per vederle. L’uomo mostrava quindi l’incasso degli ultimi giorni (700 euro in banconote da euro 50) ed uno dei tre glielo strappava di mano dandosi alla fuga con gli altri due in direzione viale Isonzo.