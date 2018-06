Reggio Emilia: tre minorenni nei guai per aver rubato “trucchi” all’OVS

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri nell’ora di pranzo la Polizia di Stato è intervenuta presso l’OVS di via Emilia San Pietro per un taccheggio. Sul posto gli operatori prendevano contatti con l’addetto alla vigilanza, il quale riferiva che tre ragazzine minorenni si erano rese responsabile di un furto pluriaggravato di trucchi-cosmetici per un valore prossimo ai 60 euro. Merce risultata danneggiata in parte e riconsegnata all’avente diritto. Le tre giovani venivano accompagnate in ufficio per l’identificazione ed consegnate quindi ai rispettivi genitori dopo la redazione degli atti di rito.