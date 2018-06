Stop a barbecue, fuochi e grigliate ai Laghi Curiel

» Ambiente - Bassa modenese

A partire dal 1° luglio 2018 non sarà più consentito accendere un fuoco, grigliare cibo o fare un barbecue, al di fuori delle aree autorizzate, nei Laghi Curiel di Campogalliano. Nei prossimi giorni i tecnici provvederanno alla rimozione di bracieri e griglie, mentre nelle domeniche 10, 17 e 24 giugno i volontari delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) effettueranno un volantinaggio informativo.

Le ragioni della decisione presa dalla sindaca Paola Guerzoni sono di diversi ordini. C’è anzitutto un tema legato alla sicurezza, perché la cottura sul posto del cibo, con l’accensione di fuochi o l’alimentazione di braci, costituisce un pericolo per la salvaguardia dell’ambiente – con un accresciuto rischio incendi nella stagione estiva, particolarmente secca – e può pregiudicare la salute e l’incolumità pubblica.

C’è poi un tema di decoro e di vivibilità complessiva dell’area verde. L’alta concentrazione di persone, magari legittimamente appassionate di cucina alla brace, sfocia sovente in comportamenti che inibiscono il legittimo diritto di altre persone a trascorrere una giornata di serenità in un accogliente ambiente naturale.

Infine l’ordinanza si inserisce in un piano complessivo di riqualificazione che prevede, nelle prossime settimane, l’installazione di nuovi arredi: panchine, tavoli, cestoni e una bacheca informativa all’ingresso. Tutto questo per rendere più accogliente e sicura un’area molto amata e frequentata. Del resto, permangono accessibili le aree autorizzate per i picnic, anch’esse interessate da interventi migliorativi.

Dopo l’estate uscirà inoltre un bando per la gestione complessiva e la valorizzazione di una parte dell’area dei laghi, comprensiva di un progetto di comunicazione e marketing territoriale, dell’individuazione di iniziative e animazioni, nonché della manutenzione del verde ed accessibilità.

Dal 1° luglio scatteranno anche le multe. Chiunque violi le disposizioni riceverà una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.