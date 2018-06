Violazioni al Codice della Strada di cittadini stranieri: affidata la procura speciale

» In evidenza - Sassuolo

Una procura speciale idonea a rappresentare l’Amministrazione nelle azioni legali negli stati esteri relativamente alle sanzioni al codice della strada.

Con delibera n°97 del 5 giugno scorso, in pubblicazione all’Albo Pretorio, la Giunta del Comune di Sassuolo ha stabilito di approvare la procura speciale alla ditta Nivi Credit srl, con sede a Firenze, cui già con Determinazione n. 60 del 08/02/2018 aveva affidato l’incarico in outsourcing, anche in nome e per conto dei Comuni di Formigine, Fiorano Modenese e Maranello, la gestione e notifica di sanzioni amministrative e di ingiunzione fiscale emesse nei confronti di cittadini stranieri residenti all’estero e recupero crediti internazionale.

“Rilevato che tale affidamento – si legge nella delibera di Giunta – si è reso necessario al fine migliorare l’efficacia delle attività di notifica e riscossione delle sanzioni del codice della strada accertate a carico di cittadini stranieri in considerazione del fatto che i metodi attuati fino ad oggi per perseguire i cittadini stranieri autori di violazioni nel territorio di competenza hanno fornito percentuali di esito positivo ridotte, sia per le difficoltà nel reperire le generalità degli intestatari dei veicoli, sia per l’impossibilità di procedere ulteriormente nei confronti di coloro ai quali la contestazione è stata notificata, ma che non hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

La ditta Nivi Credit SRL promuoverà tutte le azioni legali contemplate dalla vigente legislazione in tutti gli stati appartenenti all’Unione Europea o in altro Stato estero, nominando all’uopo avvocati e procuratori per l’assistenza e la difesa in qualsiasi stato e grado di giudizio, anche in fase esecutiva.