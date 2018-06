Anziano sassolese vittima della truffa del finto avvocato

» Cronaca - Sassuolo

E’ toccata ad un 85enne sassolese la truffa del finto avvocato. Il sistema è sempre lo stesso: l’uomo era solo in casa e ha ricevuto una telefonata nella quale un presunto appartenente alle forze dell’ordine (finto) lo informava che il figlio era nei guai a seguito di irregolarità nei documenti di circolazione e assicurativi ed era trattenuto in cella e per risolvere i problemi sarebbero serviti anche soldi, da versare all’avvocato.

Successivamente a casa dell’anziano si è presentato un finto avvocato che si è fatto consegnare la somma di 4.000 euro in contanti, richiesta per togliere il figlio dai guai. Con ritardo l’85enne si è reso conto della truffa e non ha potuto far altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri che adesso indagano sull’episodio.