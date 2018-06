Controlli notturni della Municipale a Formigine

» Cronaca - Formigine

Si è svolto stanotte a Formigine un controllo integrato notturno del territorio. Operativi sei agenti di Polizia Municipale, coordinati da un ispettore e coadiuvati dai volontari della Croce Rossa.

Circa settanta le autovetture controllate, per un totale di diciotto sanzioni, di cui due per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Oggetto di controllo anche alcuni parchi cittadini ed aree verdi pubbliche.

Durante il servizio, intorno a mezzanotte, gli agenti sono intervenuti in via Trilussa, in tempo per intercettare dei ladri, appena usciti da un’abitazione, dov’erano stati sorpresi e messi in fuga dai proprietari.

L’auto usata dai malviventi per scappare, un’Audi poi risultata rubata, ha provocato un incidente poco distante, danneggiando due auto. Gli agenti, fermatisi per controllare se nelle vetture ci fossero persone, hanno constatato come si trattasse solo di mezzi in sosta, di proprietà di residenti nella medesima strada.

Commenta Mario Rossi, commissario della Polia Municipale: “I servizi notturni integrati con il volontariato partner continuano a dimostrare la loro indubbia efficacia. Per di più la presenza di pattuglie in orari notturni inoltrati può rivelarsi preziosa anche sul versante della sicurezza urbana, come nel caso verificatosi questa notte”.