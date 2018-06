Incendio in ditta di riciclo rifiuti

» Cronaca - Modena

Da questa notte poco prima delle 4 i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio di rifiuti all’interno di una ditta di riciclo rifiuti sita in via Caduti sul Lavoro angolo via Strauss a Modena. Sul posto due squadre con 13 uomini e 5 mezzi. Fiamme poste sotto controllo. Le Operazioni di spegnimento e verifica ancora in corso.

Non sono segnalati danni a persone. Cause in corso di accertamento, ma pare per ora possibile escludere il dolo.