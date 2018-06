Sballo per festeggiare la fine anno scolastico, nei guai 5 studenti

» Bassa reggiana - Cronaca

In concomitanza di un evento organizzato in un locale del comune di Gattatico per chi voleva festeggiare l’inizio delle vacanze estive quindi rivolto a giovani in età scolare delle province di Parma e Reggio Emilia, i carabinieri della stazione di Gattatico, supportati dai colleghi della compagnia di Guastalla, hanno predisposto un mirato servizio antidroga nei pressi del locale, finalizzato a evitare attività di spaccio e consumo di droga prima di entrare nel locale. Pattuglie in colori d’istituto operavano con posti di blocco lungo le principali stradi che conducevano al locale mentre “squadre” di militari in abiti civili presidiavano la zona con particolare attenzione al parcheggio del locale.

I risultati non sono mancati in quanto 3 minori in tre distinti interventi, operati la notte di venerdi’ sono stati sorpresi nel parcheggio appartati intenti a consumare sostanze stupefacenti. Si tratta di tre studenti dimoranti tra le province di Parma e Reggio Emilia che alla luce della condotta accertata saranno segnalati alla Prefettura di Reggio Emilia che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro sospendere sino a due mesi (trattandosi di droghe leggere – hascisc e marjuana) i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti. E’ andata peggio ad altri due studenti denunciati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di droga. Si tratta di un 16enne della provincia di Parma che fermato nel parcheggio, dove si aggirava sospettosamente, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marjuana che aveva occultato in una confezione di filtri per sigarette che aveva nella tasca dei pantaloni e di un 17enne reggiano. Quest’ultimo notato nei pressi dell’ingresso del locale in attesa sospetta veniva controllato e trovato in possesso di una sigaretta artigianale con marjuana. Tuttavia a terra i carabinieri recuperavano una busta che lo stesso giovane aveva fatto cadere alla vista dei carabinieri che recuperata dai militari risultava contenere 11 grammi di marjuana. Nel corso del servizio i carabinieri di Gattatico e della compagnia di Guastalla hanno proceduto al controllo e all’identificazione di oltre un centinaio di giovani in età scolare senza rinvenire ulteriori stupefacenti