Solidarietà sisma 2016: un’auto per Montegallo

Si è svolta questa mattina, davanti al Castello di Formigine, la consegna di un’automobile al Comune di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, tra le località colpite dai terremoti del 2016. L’auto, una Fiat Panda 4×4, è stata consegnata al sindaco del comune marchigiano Sergio Fabiani dai rappresentanti dei Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico.

La breve cerimonia ha infatti visto la presenza, oltre che del sindaco di Formigine Maria Costi, anche di Claudio Pistoni, sindaco di Sassuolo e presidente di turno dell’Unione; del sindaco di Prignano e assessore alla Protezione civile dell’Unione Valter Canali; di Francesco Tosi, sindaco di Fiorano;; del vicesindaco di Maranello Luigi Zironi e di Paola Bettelli, consigliere comunale di Palagano. Presente anche Rita Nicolini, dirigente della Regione Emilia-Romagna che coordinò la Colonna Mobile della Protezione Civile a Montegallo durante l’emergenza sisma.

L’acquisto della vettura, effettuato su indicazione del personale del Comune di Montegallo, è stato possibile grazie ai fondi raccolti sul conto corrente appositamente aperto dall’Unione Comuni del Distretto Ceramico nei mesi successivi alle scosse che devastarono il Centro Italia.

“Oggi vediamo concretizzarsi ancora una volta la grande solidarietà dei formiginesi e di tutti i cittadini del nostro distretto – commenta il sindaco Maria Costi – è importante soprattutto oggi, così come lo è stato per il terremoto che ha colpito la nostra provincia, non far mancare il nostro sostegno a quelle realtà, come Montegallo, impegnate in un cammino lungo e difficile come quello della ricostruzione. Ringrazio di cuore tutte le associazioni del territorio, che hanno promosso e coordinato tante occasioni di solidarietà nei confronti del Centro Italia”.