Spende soldi del conto corrente e se la prende col direttore della banca

Riteneva la banca responsabile della “sparizione” dei soldi dal suo conto. Per questo motivo un 60enne reggiano si è presentato in banca minacciando e colpendo a calci il direttore della filiale, nonostante questi gli avesse documentato che i soldi non erano nel conto in quanto erano stati da lui spesi. Nonostante le prove documentali l’uomo non ha voluto sentire ragioni e, complice anche l’uso smodato di bevande alcoliche, è andato in escandescenza contro lo stesso direttore tanto da vedere i carabinieri di Cavriago essere chiamati in causa. L’epilogo è presto detto: con le accuse di minaccia e violenza privata i carabinieri della stazione di Cavriago hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 60enne reggiano.

E’ accaduto all’internodella filiale di una banca di Cavriago. Il 60enne avendo maturato la convinzione che i circa 20.000 euro non piu’ presenti nel suo conto erano spariti a causa di “negligenze” bancarie si è presentato, un po alticcio, in filiale chiedendo contezza al direttore che nonostante gli abbia documentato che i soldi erano stati prelevati e spesi dallo stesso 60enne non è riuscito a contenerne la rabbia. Il cliente infatti incominciava a strattonare il direttore colpendolo con due calci per poi proferiglie pesanti minacce quali “apri la finestra che ti butto giu”, “sei un uomo morto”, “ti uccido” e altre dello stesso tenore. Quindi l’attivazione de carabinieri di Cavriago, a cui peraltro il direttore ha sporto denuncia, che a conclusione di tutti gli accertaenti oltre a documentare in effetti l’errata convnzione dell’esagitato cliente, denunciavano quest’ultimo alla Procura reggiana in oridne ai citati riferiemnti normativi violati.