Approvato dal CdA di Unibo il Bilancio Sociale 2017

Approvata dal Consiglio di Amministrazione Unibo la sesta edizione del Bilancio Sociale – Valore d’uso della conoscenza per la comunità e il territorio, che riporta la missione, i valori, le strategie che hanno ispirato e guidato la gestione svolta in Ateneo nel 2017. Un report che ha l’obiettivo di rendere conto delle attività e dei risultati conseguiti dall’Ateneo nella formazione, nella ricerca e nella terza missione, che comunica ai portatori di interesse la sostenibilità del proprio operato sul piano sociale, ambientale ed economico in modo congruente con i tratti distintivi della propria identità accademica.

Quattro le sezioni che compongono il documento: “Identità, strategie e struttura organizzativa”, che illustra la missione e i valori di Alma Mater, le strategie, gli Organi, i gruppi di portatori di interesse, i principali dati e politiche rivolte al personale e le partecipazioni dell’Ateneo a organismi esterni; “Riclassificazione dei dati contabili e patrimonio”, che riporta l’analisi dei costi e dei proventi riferiti al biennio 2016-2017, così come i principali dati riferiti alla situazione economico-patrimoniale e al patrimonio edilizio dell’Ateneo; “Attività e Risultati”, che descrive le azioni poste in atto dall’Ateneo per perseguire la sua missione nel rispetto dei valori dichiarati, suddividendole nell’ambito delle aree didattica e formazione, ricerca e innovazione, internazionalizzazione, servizi agli studenti, lo sport e i rapporti con il territorio. La quarta sezione, infine, riporta le politiche di approvvigionamento adottate dall’Ateneo, così come la valutazione degli impatti ambientali prodotti dalle attività poste in essere.

Il Bilancio Sociale è espressione di una scelta volontaria dell’Università di Bologna, tra le prime in Italia ad intraprendere logiche avanzate di comunicazione istituzionale, per incrementare la trasparenza verso l’esterno, individuando percorsi di miglioramento generati dall’autovalutazione e dal coinvolgimento degli interlocutori.

Il documento, corredato da figure e box esemplificativi, offre una chiave di lettura sistematica della complessa attività istituzionale e gestionale, con particolare riguardo alle risorse intangibili dell’Ateneo, poco rappresentate nei tradizionali bilanci economico finanziari, espressione del suo capitale intellettuale, ovvero dell’insieme di capitale umano, strutturale e relazionale che è a fondamento delle missioni istituzionali e dello sviluppo sostenibile.