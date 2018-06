San Lazzaro, Ausl e Comune insieme per la salute in città

» Bologna - Salute

Venerdì 29 giugno a San Lazzaro si terrà un’iniziativa di promozione della salute per celebrare la “Health in the city – Giornata nazionale per la salute e il benessere” (2 luglio).

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con AUSL di Bologna – Distretto di San Lazzaro di Savena – Dipartimento di Sanità Pubblica: dalle 9.30 alle 12.30 piazza Bracci diventerà il cuore pulsante della salute, con gazebo e postazioni informative per adulti dove poter misurare la glicemia e il monossido di carbonio, ottenere informazioni su corretti stili di vita, alimentazione sana e lotta al fumo, assistere a dimostrazioni di primo soccorso.

Non mancheranno le attività per i più piccoli, grazie a dimostrazioni e laboratori di attività fisica per i bambini dei centri estivi nel vicinissimo parco 2 Agosto, a cura di laureati in Scienze Motorie.

Ma la salute passa anche dalla tavola: per l’occasione, la cucina comunale offrirà ai piccoli partecipanti una sana merenda, ovvero frutta e snack nei colori della salute (rosso, bianco, verde, viola e giallo).

L’iniziative rientra nell’accordo “Urban Health Rome Declaration” firmato dal ministero della Sanità con i Comuni dell’Anci per 15 azioni concrete a favore della salute sostenibile nelle città.