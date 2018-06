Superenalotto: a Bologna vinti 72mila euro

» Bologna - Cronaca

Jackpot vicinissimo a Bologna: il 6 manca, ma grazie a un sistema online sono stati vinti oltre 72mila euro. La giocata – che ha centrato tre 4 Stella e altre vincite minori – ha fruttato 164mila euro divisa in 16 quote in tutta Italia: sette di queste sono state vendute nella Tabaccheria Introna di via Bentini 29b. Per il prossimo concorso il Jackpot di ripartenza metterà sul piatto 7,3 milioni di euro: in Emilia Romagna, riporta Agipronews, il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.