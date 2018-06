Vantaggi e opportunità del crowdfunding civico: seminario a Bologna il 28 e 29 giugno

» Bologna

Si tiene a Bologna il 28 e 29 giugno (ore 9.30-18, Biblioteca del CNR, via Gobetti 101) la 3° edizione del CrowdCamp, seminario sul crowdfunding civico organizzato dall’European Crowdfunding Network, rete europea di promozione del crowdfunding, in collaborazione con Aster, società della regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale.

Durante la due giorni saranno presentati casi di successo di iniziative pubbliche e private finanziate col crowdfunding civico e si discuterà di come combinare al meglio questo strumento con altre fonti di finanziamento (es° fondi strutturali europei).

Ad approfondire queste tematiche saranno decisori pubblici, imprenditori ed esperti del settore, tra cui Christin Friedrich (presidente della sede belga dell’European Crowdfunding Network), Jader Canè (Senior Expert per la DG Occupazione, gli affari sociali e l’ inclusione) James Parkinson (Greater London Authority), Bruno Robino (Banca Europea degli Investimenti), Francesco Raphael Frieri, (direttore generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna), Matteo Lepore, (vice sindaco di Bologna), Martina Lodi (Aster), Giulia Gallerani (ricercatrice presso IRST).