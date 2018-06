Due italiani denunciati ad Anzola Emilia per simulazione di reato e appropriazione indebita

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia hanno denunciato due italiani, un cinquantenne pistoiese e un quarantottenne bolognese, per simulazione di reato e appropriazione indebita. La denuncia è scaturita al termine di un’indagine complessa e meticolosa nata la mattina del 25 gennaio scorso, quando il dipendente di un negozio di animali, identificato nel cinquantenne pistoiese, riferiva di essere stato aggredito e rapinato di una busta da un motociclista.

La vittima riferiva che all’interno della busta c’erano 5.200 euro, pari all’incasso che aveva recuperato da altre filiali situate in Toscana e che, su disposizione dell’azienda di Anzola Emilia, doveva riportare in sede. Quando i Carabinieri hanno identificato il quarantottenne nel presunto autore della rapina, hanno scoperto che i due soggetti “rapinatore e vittima” erano amici e che avevano architettato la rapina per far fronte ai problemi finanziari. Di fronte all’evidenza dei fatti rilevati dagli investigatori dell’Arma, il cinquantenne pistoiese e il quarantottenne bolognese hanno ammesso le proprie responsabilità.