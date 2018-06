Trapianto di utero tra gemelle: nato il bambino

» Bologna - Cronaca

E’ un maschio, pesa 2,970 kg e sta bene il primo bimbo al mondo nato dopo un trapianto di utero tra due gemelle omozigote: il cesareo è stato eseguito all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La madre è una donna di origini serbe di 38 anni residente in Italia. Il trapianto è stato fatto a Belgrado a marzo 2017, il percorso di procreazione assistita è stato seguito a Stoccolma. La nascita è l’esito di un iter medico e chirurgico che ha coinvolto un’equipe internazionale e ha portato al primo parto in Italia dopo un trapianto di utero. L’intervento, 10 ore di espianto e 5 di impianto, è stato seguito dall’equipe medica svedese del professor Matt Brannstrom. Il decorso, come spiegato da Luca Gianaroli, direttore scientifico del Sismer di Bologna, centro di ricerca per la fecondazione assistita, è stato regolare, così come non ci sono stati problemi durante gravidanza e parto.