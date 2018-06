Arrestato a Bologna dalla Polizia l’autore di due rapine

» Bologna - Cronaca

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Bologna ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, L.C., italiano di 19 anni, autore di due violente rapine commesse rispettivamente il 5 e il 18 febbraio 2018.

La prima in via San Donato, ai danni di una signora di 85 anni che all’uscita da un compro oro è stata aggredita alle spalle, bloccata e spinta a terra al fine di sottrarle la borsa contenente gioielli per un valore di 500 euro, il cellulare e 850 euro in contanti; la seconda in via Michelino, ai danni di una giovane donna appena uscita da una serata al cinema, anche lei spinta a terra e derubata della borsetta contenente il bancomat, 10 euro e documenti vari.

Gli uomini della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, hanno iniziato incessanti indagini e servizi sul territorio unendo all’analisi dei filmati di videosorveglianza e alla ricostruzione di vittime e testimoni, l’approfondita conoscenza del territorio che ha portato ad individuare due giovani ragazzi quali probabili autori delle due rapine.

La perquisizione effettuata nei loro confronti, ha consentito di recuperare l’abbigliamento indossato durante le rapine.

Uno dei due ragazzi inoltre, confessava pienamente i fatti e pertanto seppur denunciato non è stato sottoposto a misure cautelari.

Gli elementi raccolti dagli investigatori della Polizia di Stato, hanno consentito alla Procura della Repubblica di Bologna di chiedere ed ottenere dal G.I.P. l’emissione della custodia cautelare in carcere, eseguita nella giornata di giovedì.

Dopo essere stato tratto in arresto, il giovane è stato accompagnato presso la Dozza.