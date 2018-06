Bologna: sarà in piazza San Rocco il nuovo mercato di filiera corta di Campi Aperti

» Bologna

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Alberto Aitini, ha individuato in piazza San Rocco l’area che ospiterà un nuovo mercato agricolo di filiera corta. Grazie al patto di collaborazione con l’associazione Campi Aperti per la Sovranità alimentare, si estenderà così alla zona Pratello la rete di mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli del territorio che incontrano una domanda crescente di consumo di qualità e valorizzano la produzione agricola locale.

Piazza San Rocco era stata indicata dal Quartiere Porto-Saragozza come ideale, anche su richiesta dei cittadini, e il Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta consente la sperimentazione di nuove aree da destinare a mercati agricoli, anche per la funzione di rivitalizzazione che questi hanno dimostrato di svolgere nelle aree in cui si insediano, favorendo la partecipazione della comunità.

Il patto di collaborazione è stato reso pubblico sull’area Comunità di Iperbole per consentire altre adesioni al mercato e l’area mercatale è stata distribuita su una superficie di 144 metri quadrati. Ora spetta alla Sovrintendenza l’autorizzazione definitiva, trattandosi di un’area sottoposta a tutela. Una volta autorizzato il mercato si terrà ogni sabato mattina.