Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati predatori dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale

L’attività di contrasto ai reati predatori dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale prosegue incessantemente su tutto il territorio di competenza: da Borgo Panigale, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Anzola Emilia, Valsamoggia e Zola Predosa.

In particolare, mercoledì notte, a Zola Predosa, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno ha sorpreso un ladro che stava tentato di rubare la ruota di una Seat Ibiza parcheggiata in via Guicciardini. L’uomo, trentenne del luogo, è stato denunciato per tentato furto aggravato.

Ieri notte, invece, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale si è data all’inseguimento di una banda di malviventi che qualche ora prima si era resa responsabile di un furto con scasso ai danni del bar di un distributore di benzina di San Giovanni in Persiceto. Individuati nei pressi di un casolare di Calderara di Reno grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, i malviventi hanno abbandonato il furgone e sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne adiacenti. All’interno del mezzo, rubato una ventina di giorni fa in una concessionaria di Sassuolo, sono stati trovati: un cambiamonete, due macchinette slot e una cassa continua asportati dal citato distributore di benzina. Il materiale, sequestrato, sarà a breve restituito al titolare del bar. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri intervenuti.