Giornata di grandi ospiti domani al Cinema Ritrovato di Bologna

Sabato 30 giugno: Altan porta il film (scritto da lui e ispirato al suo personaggio Ada) Ada dans la jungle, inedito in Italia; Mario Martone testimonial dell’omaggio che Il Cinema Ritrovato dedica a Napoli, con il nuovo restauro di Carosello napoletano, magnifico “musical” del 1953, firmato da Ettore Giannini e interpretato tra gli altri da una giovanissima Sofia Loren.

Un film che ha fatto dire a Jean Cocteau: “Il papa è a Roma, ma Dio è a Napoli”; Giuseppe Tornatore è al festival invece per rappresentare la sua Sicilia, con il nuovo restauro di Divorzio all’italiana di Pietro Germi, con Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli, proiettato sul grande schermo di Piazza Maggiore; e, sempre per l’omaggio a Marcello Mastroianni, sarà al festival Anna Maria Tatò, a cui Mastroianni è stato legato gli ultimi 20 anni della sua vita, autrice del film Mi ricordo, sì, io mi ricordo.

Sarà proprio Mi ricordo, sì, io mi ricordo, ritratto firmato dalla compagna che gli è stata vicino negli ultimi 20 anni della sua vita, Anna Maria Tatò, ad aprire la giornata di sabato 30 giugno del Cinema Ritrovato, alle ore 10.15 al Cinema Arlecchino. A introdurre la proiezione, la stessa Anna Maria Tatò.

Ada dans la jungle: un film con attori in carne e ossa. Ma la protagonista è nata dalla matita di Altan. È ispirato infatti al personaggio Ada di Altan il film Ada dans la jungle, che il regista francese Gérard Zingg realizzò nel 1988, con la sceneggiatura dello stesso Altan.

Il Cinema Ritrovato festeggia, i 30 anni di Ada dans la jungle proprio assieme ad Altan e a Gérard Zingg sabato 30 giugno, alle ore 14.30 al Cinema Jolly (appuntamento realizzato in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti).

Alle ore 16.15 in Sala Auditorium salirà in cattedra Mario Martone, per parlare di cinema napoletano, nell’ambito del lungo omaggio che Il Cinema Ritrovato ha dedicato a Napoli in questa sua 32ª edizione.

E sempre Mario Martone, alle ore 18.15, Cinema Arlecchino, introdurrà la proiezione di un classico da lui amatissimo, Carosello napoletano di Ettore Giannini, restaurato dalla Cineteca di Bologna e The Film Foundation di Martin Scorsese al laboratorio L’Immagine Ritrovata, con il sostegno di Hollywood Foreing Press Association.

Altro testimonial per un’altra regione: Giuseppe Tornatore e la sua Sicilia per il nuovo restauro, anch’esso realizzato dalla Cineteca di Bologna e il suo laboratorio L’Immagine Ritrovata, di Divorzio all’italiana, straordinaria deformazione del delitto d’onore nella grottesca lettura di Pietro Germi, affidata ai volti di Marcello Mastroianni e Stefania

Sandrelli.

Giuseppe Tornatore introdurrà la proiezione di Divorzio all’italiana alle ore 21.45 in Piazza Maggiore, accompagnato dalla moglie del produttore del film.