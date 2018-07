» Bologna - Motociclismo - Nazionale

Ad Assen Marc Marquez su Honda precede Alex Rins (Suzuki) e Maverick Viñales (Yamaha). Dovizioso (foto) perde la leadership negli ultimi tre giri e scivola al quarto posto davanti a Rossi. Sesta piazza per Cal Crutchlow (Lcr Honda) e settimo Jorge Lorenzo (Ducati). Completano la top ten Zarco, Bautista e Iannone. In questo MotoGp tutti i protagonisti si sono dati battaglia fino agli ultimi giri, trasformando la gara in uno spettacolo assoluto.