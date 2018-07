11enne muore annegato nel Reno a

» Appennino Bolognese - Bologna - Cronaca

Il corpo di un bambino di 11 anni è stato recuperato nel tardo pomeriggio di oggi nel fiume Reno a Pioppe di Salvaro, in comune di Marzabotto sull’Appennino Bolognese. Il ragazzino, di origini peruviane ma nato a Bologna è annegato mentre stava facendo il bagno in compagnia di altri due ragazzini in una zona dove è vietata alla balneazione.

I tre si sono trovati in difficoltà, ma mentre gli amici sono riusciti a risalire, lui è scomparso nell’acqua ed è stato ritrovato solo più tardi dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Le ricerche sono iniziate attorno alle 17. Il corpo del ragazzino è stato ritrovato poco dopo le 19. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori di Ravenna e squadre del Comando provinciale di Bologna con l’ausilio dell’elicottero del reparto volo di Bologna Drago 60. Sul posto anche i carabinieri.