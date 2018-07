Farmaci e cosmetici sequestrati all’aeroporto di Bologna

» Bologna - Cronaca

Funzionari dell’Ufficio dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bologna in servizio presso la SOT Aeroporto Marconi, unitamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività di controllo nei confronti dei passeggeri in arrivo presso lo scalo bolognese, avvalendosi anche del supporto tecnico dell’Ufficio di Sanità Aerea, hanno sequestrato 4352 compresse di farmaci (cortisonici, antimicotici, antidolorifici, per il trattamento della disfunzione erettile) e 118 confezioni di creme a base cortisonica, sprovviste di ogni tipo di autorizzazione o certificazione all’introduzione nel territorio dell’Unione Europea.

Le compresse e le creme, contenenti principi attivi farmacologici, sono state sottoposte a sequestro per violazione degli obblighi previsti dal D.L.vo 219/2016.

Nell’ambito dei controlli disposti a tutela della salute pubblica sono state sottoposte a fermo e sequestrate anche 24 confezioni da 500 ml di “creme sbiancanti” contenenti sostanze proibite nella fabbricazione dei cosmetici dal Reg.to (CE) n. 1223/2009.

I prodotti medicinali ed i cosmetici, che non sono stati dichiarati al controllo doganale,

sono stati rinvenuti all’interno del bagaglio trasportato al seguito dai viaggiatori.

Quattro cittadini stranieri residenti in Italia ed un cittadino italiano sono stati denunciati

all’Autorità Giudiziaria.