Lotta alla droga, due arresti a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un ventitreenne marocchino e un quarantenne togolese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri pomeriggio in via Paglietta, una zona in prossimità di Porta San Mamolo che di recente alcuni cittadini avevano segnalato ai Carabinieri per la presenza di stranieri dediti allo spaccio di droga.

La notizia è stata verificata e confermata, in un primo momento, dall’arresto del togolese che sottoposto a una perquisizione personale mentre si trovava davanti al portone di casa è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina, poi dall’arresto del marocchino che, giunto pochi minuti dopo e non rendendosi conto di quello che stava accadendo, si è avvicinato ai Carabinieri dicendogli che stava cercando il togolese perché doveva “consegnargli una cosa”. A quel punto i Carabinieri, che per ovvie ragioni non indossavano la divisa, si sono qualificati e hanno perquisito anche il marocchino. La “cosa” che doveva consegnare all’amico quarantenne era un panetto di hashish di 100 grammi che nascondeva nello zaino. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il quarantenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari e il ventitreenne è stato rinchiuso in camera di sicurezza.