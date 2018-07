Schianto a S.Pietro in Casale, muore un 27enne

» Bologna - Cronaca

Un giovane è morto in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 18 in via Galliera a San Pietro in Casale in dir. Ferrara. La vittima, R.T., 27enne residente a Poggio Renatico nel ferrarese, viaggiava alla guida di una Renault Megane che si è scontrata frontalmente con un tir. Lo schianto non ha lasciato scampo al giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura: i sanitari altro non hanno potuto che costatarne il decesso.

Sul posto le Squadre dei vigili del Fuoco di Bologna e del distaccamento volontario di San Pietro in Casale, oltre ai Carabinieri e il 118 con automedica e eliambulanza. L’incidente ha causato disagi alla circolazione stradale.