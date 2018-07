Bologna: un arresto per spaccio di pericolosissima eroina bianca

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, durante un servizio anti droga in Piazza Verdi, hanno arrestato un trentenne marocchino, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri sera, quando i militari hanno sorpreso lo spacciatore mentre stava vendendo due involucri della pericolosissima e letale eroina bianca a un giovane identificato in un cuoco italiano di ventiquattro anni.

La sostanza stupefacente e i 100 euro utilizzati dal cuoco per l’acquisto della droga sono stati sequestrati. Il pusher, disoccupato e con precedenti di polizia specifici (solo a marzo era finito in manette assieme ad un giovane italiano), è stato rinchiuso in camera di sicurezza, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti.