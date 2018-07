A Bologna è Mobike mania: nei primi dieci giorni dal debutto delle bici condivise, già percorsi 80.000 km

» Bologna

Debutto estremamente positivo per Mobike a Bologna. I cittadini e i visitatori in città hanno accolto il sistema di bike sharing free floating con grande entusiasmo. I nuovi Mobikers hanno già percorso 80 mila chilometri arrivando a coprire il 25% della distanza percorsa giornalmente in Italia. Durante lo stesso periodo le Mobike a Bologna hanno girato il 20% in più rispetto a Milano e il 28% in più rispetto a Firenze.

Nelle prime due settimane di avvio, dal 19 giugno, mentre le biciclette passavano da zero a mille, sono stati effettuati 38.500 spostamenti da 9.800 utenti unici (quindi più di un Mobiker ha fatto più spostamenti). Sempre nelle prime due settimane, la bicicletta più usata ha fatto 105 spostamenti. I 5.000 utilizzi si sono raggiunti sabato 30 giugno scorso, ma già mercoledì 4 luglio il dato era salito a 5.600 e oggi se ne contano 6.200. A oggi sono stati percorsi in tutto 80.000 chilometri.

“Sono numeri importanti che raccontano di come la mobilità sostenibile, sicuramente attraverso anche questo progetto, non potrà che incrementarsi – dichiara l’assessore alla Mobilità, Irene Priolo – Sarà interessante analizzare i dati, li avremo pronti per una commissione consiliare di approfondimento a fine luglio, soprattutto relativamente ai flussi di spostamento. La città ha risposto alla grande perché evidentemente il lavoro fatto nel mandato precedente ha creato la giusta sensibilità e la qualità del progetto ha evidentemente risposto a un bisogno presente in città”.

Estremamente positive anche le reazioni sui social network da parte dei nuovi utenti che hanno dato un caloroso benvenuto all’innovativo sistema di mobilità taggando il Comune di Bologna e Mobike Italia e condividendo i loro momenti più divertenti con Mobike.

Il sistema di bike sharing sta quindi già entrando a far parte del quotidiano, favorendo gli spostamenti personali, per il tempo libero e per recarsi giornalmente al lavoro in modo attivo, sostenibile ed economico. La semplicità dell’utilizzo delle biciclette Mobike è il fattore che ha determinato questo positivo avvio del servizio di bike sharing. Attraverso l’App, che gli utenti scaricano gratuitamente, si possono trovare le biciclette più vicine e sbloccarle con un codice QR.

Le 2.500 biciclette autorizzate saranno inserite in maniera progressiva e distribuite in modo omogeneo in tutta la città in accordo con il comune. Entro fine luglio, le Mobike potranno essere parcheggiate nei Mobike Hub collocati in tutta l’area operativa Mobike visibile all’interno della app. Il servizio a flusso libero Mobike presente su Bologna avrà un sistema di controllo dei parcheggi, dotato di tecnologia beacon per garantire il parcheggio corretto, premiando con forti sconti le bici parcheggiate nelle aree Mobike. Una volta parcheggiata la bicicletta basterà concludere la corsa chiudendo manualmente il lucchetto.

Ricordiamo che in questo primo periodo di avvio è in vigore la singola corsa della durata di mezz’ora al prezzo di 0.3 euro per chi parcheggia all’interno dell’area beacon e di 0,6 euro al di fuori dell’area. I Mobike Pass sono acquistabili tramite l’App a prezzi promozionali e assolutamente convenienti per gli utenti.

Per qualsiasi informazione gli utenti possono chiamare il call center (+39 0362 1635050) aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20 o recarsi al Mobike Info Point presso la Velostazione Dynamo in via dell’Indipendenza, 71/Z, 40121, Bologna.

Ulteriori informazioni sui profili ufficiali del Comune @Twiperbole e di @MobikeIT