Bologna Pride, le ordinanze emanate dall’amministrazione comunale

In occasione del Bologna Pride 2018, manifestazione che attraverserà la città domani, sabato 7 luglio, l’amministrazione comunale ha emanato come di consueto le ordinanze che regolano la mobilità e introducono le disposizioni relative alla vendita da asporto di bevande per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti e preservare il decoro degli spazi pubblici.

L’ordinanza di mobilità prevede tra le 17 e le 19.30 il divieto di transito nelle vie interessate dal corteo per il tempo necessario al suo passaggio. La parata seguirà questo percorso: Giardini Margherita, piazza di Porta Santo Stefano, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione (in direzione piazza della Mercanzia), piazza della Mercanzia, via San Vitale, piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, viale Carducci, via Dante, via Santo Stefano fino a piazza di Porta Santo Stefano. Inoltre sarà in vigore dalle 15 alle 20 il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza di Porta Santo Stefano, in via Castiglione dal civico 6 al civico 8 e dal civico 12 a via Farini, e in via San Vitale da via Guido Reni al civico 31.

Per quanto riguarda la somministrazione di bevande, l’ordinanza prevede, all’interno dei Giardini Margherita, il divieto di vendere per asporto qualsiasi bevanda alcolica e ogni altra bevanda in contenitori di vetro e lattina. Il divieto si applica agli organizzatori della manifestazione, ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e agli esercenti del commercio su area pubblica. Gli organizzatori della manifestazione dovranno inoltre impegnarsi ad adottare misure idonee per controllare che i partecipanti all’iniziativa nell’area dei Giardini Margherita non accedano con contenitori di vetro e lattine. Infine gli organizzatori dovranno garantire la pulizia dell’area durante e al termine della manifestazione.