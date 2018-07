Nuova Bazzanese: dal 9 luglio deviazioni della SP 27 “Valle del Samoggia” per completare lo svincolo Muffa

» Bologna - Viabilità

Proseguono i lavori di realizzazione della Nuova Bazzanese ed è in dirittura d’arrivo l’apertura dello svincolo Muffa. Per consentire i lavori di ultimazione dello svincolo, da lunedì 9 luglio fino al termine dei lavori (circa 2 settimane), la SP 27 “Valle del Samoggia” verrà chiusa dal km 6+950 al km 7+120, tra la località Muffa e Monteveglio, a 500 metri dall’incrocio con la Bazzanese (per chi proviene dalla SP 569); 1.600 metri dopo l’incrocio con via Abitazione (per chi proviene invece da Monteveglio).

L’accesso ai residenti e a chi deve accedere alle proprietà private sarà regolarizzato nel seguente modo:

– nel tratto dal km 6+495 al km 6+950 della SP 27 avverrà dalla SP 569 al km 28+275;

– nel tratto dal km 7+120 al km 8+625 della SP 27 potrà avvenire dalla viabilità comunale (Via dell’Abitazione – Via Sirena – Via Gordini) o dalla stessa SP 27 per i veicoli proveniente da Monteveglio a decorrere

La VIABILITÀ TEMPORANEA sarà pertanto:

– da Crespellano, direzione Monteveglio/Castello di Serravalle/Savigno, alla Muffa si dovrà proseguire dritto verso Bazzano, superare il ponte sul Samoggia e quindi svoltare a sinistra in Via dei Martiri.

– da Monteveglio, direzione Via Emilia/Crespellano/Bologna, alla rotatoria si dovrà proseguire verso Bazzano, seguire Via Matilde di Canossa/Via Monteveglio, svoltare a destra in Via dei Martiri e da qui prendere la Bazzanese.

VIETATO IL TRANSITO dei mezzi pesanti (superiori 2,5t) ad esclusione dei residenti e degli autorizzati, nelle viabilità intermedie verso Bazzano.

Al termine dei lavori sarà aperto lo svincolo, e chiusi DEFINITIVAMENTE la via Cassola direzione Monteveglio e il passaggio a livello Muffa.