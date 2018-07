Quattro milioni di passeggeri all’Aeroporto di Bologna nel primo semestre dell’anno

» Bologna - Trasporti

Sono stati 783.806, con un incremento del 3,2% sullo stesso mese del 2017, i passeggeri che a giugno hanno volato da o per l’Aeroporto Marconi di Bologna. E’ il miglior giugno della storia dello scalo, con una media di oltre 26 mila passeggeri al giorno tra arrivi e partenze.

Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 602.375, mentre quelli su voli nazionali sono stati 181.431. In lieve flessione (-1,6%) i movimenti aerei, che sono stati 6.073, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato rallentamento del 7,7%, per un totale di 3.381 tonnellate.

Le tre destinazioni più “gettonate” di giugno sono state: Catania, Barcellona e Londra Heathrow. Nella “top ten” mensile troviamo anche: Roma Fiumicino, Parigi Charles de Gaulle, Francoforte, Madrid, Palermo, Amsterdam e Londra Stansted.

Nel primo semestre del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 4.026.347, con una crescita del 5,3% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono stati 32.430, con una crescita dell’1,0% sull’anno precedente. Tale andamento conferma un fenomeno presente da tempo a livello di industria come a Bologna, con la crescita della componente passeggeri significativamente superiore a quella dei movimenti aerei, indice di migliore utilizzo della capacità da parte delle compagnie aeree e di maggiore efficienza nell’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali.

Le merci totali registrano una lieve flessione (-3,7%) con 20.056 tonnellate trasportate.