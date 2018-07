» Bologna - Cronaca

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato sull’argine del fiume Reno, tra Marzabotto e Vergato. Ad avvistarlo ed avvisare le forze dell’ordine è stato un cittadino.

Dai primi accertamenti il corpo sarebbe stato in acqua per diversi mesi e riuscire ad identificarlo non sarà facile. Al momento è anche impossibile stabilire le cause della morte, si spera possano arrivare risposte dall’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni.