Fungaiolo bolognese disperso in Appennino Modenese

Dal pomeriggio di oggi le squadre del Soccorso Alpino sono impegnate nella ricerca di un fungaiolo, disperso nei boschi non distante dalla località di Roncoscaglia, nel comune di Sestola. Sul posto, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino, anche i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco. La persona dispersa è un uomo settantaquatrenne residente a Bologna. L’allarme è stato dato da un amico, con il quale l’anziano era partito, per poi dividersi: non essendosi presentato al ritrovo stabilito, sono state avvertite le squadre di ricerca.