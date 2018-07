Casalecchio di Reno e Zola Predosa – Bullismo e baby gang: eseguite tre misure cautelari e due denunce

» Bologna - Cronaca

Nel secondo trimestre del 2018, in relazione alle direttive del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonnello Valerio Giardina, alla luce dei recenti fatti di cronaca nazionale che vedono acuirsi sempre di più il fenomeno del bullismo e delle baby gang su scala nazionale, in tutto il territorio cittadino e della provincia sono state intensificate le attività di controllo, finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati legati a questo fenomeno criminale che vede coinvolti ragazzi specialmente di minore età.

Al riguardo, al fine di rendere più efficace l’azione preventiva e repressiva, è stata implementata altresì l’attività di analisi e monitoraggio, finalizzata a individuare le aree maggiormente colpite da questa fenomenologia, ossia non solo scuole, ma anche parchi pubblici e luoghi di aggregazioni, come ad esempio il Parco della Meridiana di Casalecchio di Reno, luogo di ritrovo di ragazzi di età anche inferiore ai 18 anni. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Bologna Borgo Panigale, in stretta sinergia con la Procura presso il Tribunale dei Minori di Bologna, ha eseguito delle operazioni di servizio mirate a contrastare tale problematica ritenuta al momento più emergente. In particolare: