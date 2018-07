» Bologna

La prima edizione della Notte Bianca in Montagnola sarà l’11 luglio e il tema sarà dancing in the park, un giro intorno al mondo con spettacolari scuole di ballo che danzeranno e faranno ballare grazie a ritmi caraibici, swing, country, hip hop, danza del ventre. Anche i tre nuovi impianti sportivi donati da Confcommercio Ascom Bologna, il green volley, calcio 3vs3, basket 3vs3, sono a disposizione di tutti gli intervenuti anche in questa serata.

Saranno installati un mercatino dell’artigianato artistico e creativo a cura dell’Associazione Creartisti, un mercato straordinario, la musica sul palco centrale, e in continuità con il progetto sarà operativa la ristorazione e il cocktail Bar con Adesso Pasta e Binario 69.

Dallo scorso mese di giugno con Montagnola 360 – il progetto di valorizzazione della Montagnola sviluppato e sostenuto da una serie di realtà e istituzioni del nostro territorio quali Confcommercio Ascom Bologna, il Comune di Bologna, Bologna Estate, Antoniano Onlus, Arci Bologna, Emil Banca, la CCIAA di Bologna, Binario, Adesso Pasta, il CSI, Free Montagnola, sono state attivate iniziative e intrattenimenti dedicati al cibo, allo sport, al cinema, alla musica e ai bambini.